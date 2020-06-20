فواكه مفيدة لمرضى السكر: تناولها باعتدال





يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، وعادة يعاني المرضى من الحيرة والقلق بشأن الأطعمة التي يتوجب عليهم تناولها وأخرى تجنبها.

وتحتوي بعض أصناف الفواكه على قيمة متوسطة ومنخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم، وينصح بها لمرضى السكري على وجه الخصوص.

وتمثل قيمة مؤشر نسبة السكر في الدم (مؤشر الجهد السكري) تصنيف نسبي للكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة وتتراوح قيمتها بين الصفر والمئة، وذلك بناء على مدى ارتفاع قيمة سكر الدم بعد تناول هذه الأطعمة وانحلال الكربوهيدرات أثناء الهضم.

وذكر التقرير، المنشور بـ«سبوتنيك»، أن مرضى السكر يجب أن يعتمدوا على 5 فواكه تحتوي على قيمة منخفضة أو متوسطة لمؤشر نسبة السكر في الدم، وهي:

5. المانجو

واحدة من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل فيتامين سي والألياف الغذائية، وتتراوح قيمة مؤشر نسبة السكر في الدم للمانجو بين 51-56 بالمئة، لذا يجب تناوله باعتدال ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.

4. الأناناس

في حين أن الأناناس لا يحتوي على الكوليسترول والدهون، إلا أنه غني بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، كما أن قيمة مؤشر نسبة السكر في الدم للأناناس تعتبر قيمة متوسطة وتبلغ 59 بالمئة، وبالتالي في حين أنه قد يكون آمناً للاستهلاك، لكن يجب تناوله باعتدال فقط.

3. الكرز

يعتبر أيضاً من أكثر الفواكه الصحية وذلك لاحتوائه على قيمة منخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم تبلغ أقل من 20 بالمئة، وهذا يجعلها فاكهة لذيذة وصحية ومناسبة لإضافتها إلى النظام الغذائي.

2. التفاح

من أفضل الفواكه وأكثرها غنى بالعناصر الغذائية، بالإضافة لاحتوائه على قيمة منخفضة لمؤشر نسبة السكر في الدم تبلغ 39 بالمئة، لذا فهي تقدم وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري ولإدارة الوزن أيضاً

1. الفريز

يحتوي الفريز كغيره من أصناف الفواكه على العديد من المعادن والفيتامينات وكمية قليلة من السعرات الحرارية، كما تبلغ قيمة مؤشر نسبة السكر في الدم حوالي 41 بالمئة، مما يجعلها أيضاً آمنة وصحية لمرضى السكري.

المصري اليوم

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