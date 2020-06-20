الصحة تكشف عن أهم معوقات العمل بمستشفيات الخرطوم





وجهت وزارة الصحة الخرطوم بايجاد خطط واضحة لعمل المستشفيات وتفعيل دور مجالس الصحة ومكافحة العدوى والاستفادة من الخبرات، فى وقت أكدت فيه أنه من أكبر المشاكل التى واجهت المستشفيات خلال الفترة الماضية بالولاية التمويل ونظام الإحالة في ظل تجربة الحكم الفيدرالي فضلا عن مشكلة المعامل ومكافحة العدوى.

ووجه مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى حمدان لدى مخاطبته الاجتماع الموسع بالعاملين بمستشفى الصداقة الصيني عقب الاجتماع بالوفد الصيني الذي قدم تنويرا عن جائحة كورونا، وجه بربط المستشفيات بالمراكز النموذجية والمرجعية.

وأعلن عن اتجاه لتوحيد خدمات المعامل وخطة لتحليل الوضع خلال فترة الجائحة وتوقف عمل المستشفيات وأثاره السالبة على المواطن .

ووجه د. حمدان باعداد خارطة واضحة للمستشفى الصيني والتوسع في الخدمات المقدمة وأكد إلتزام الوزارة بحل مشكلة التوظيف .

ووصف مدير عام المستشفى الصيني د. حاتم البحر اللقاء بضربة البداية لعودة العمل بالمستشفى بالعيادات المحولة والعمليات وأشار إلى اكتمال الترتيبات بالتعاون مع مكافحة العدوى .

ومن جهته أبدى نائب مدير عام المستشفى الصيني د. هجو جاد السيد ارتياحه من القرار القاضي باعادة فتح المستشفيات مؤكداً استمرار الترتيبات مع الوزارة لتجهيز مركزاً للعزل بغرفة عناية مكثفة تسع 10 اسرة مع العمل على رفع العدد إلى 20 سريراً بدعم من الأطباء العاملين بالخارج .

السوداني

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