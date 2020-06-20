تسجيل (164) إصابة جديدة بكورونا تراجع ملحوظ في عدد الوفيات





أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (164) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(8) حالات وفاة، فيما بلغت حالات التعافي (121) بحسب التقرير الوبائي ليوم “الخميس” 18 يونيو 2020م.

وبحسب التقرير الصادر اليوم “السبت” ارتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (8580) إصابة منها (6499) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (521) وفاة.

هذا وقد تماثلت (121) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (3325).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.

الصيحة

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