عشرات البصات السودانية على أهبة الإستعداد لإعادة العالقين بمصر، وتخصيص محطات “إنرجي” لتزويدها بالوقود





تستعد عشرات البصات السفرية بالخرطوم، و المجهزة بوسائل الراحة، للتحرك ابتداءً من اليوم لإعادة السودانيين العالقين بجمهورية مصر لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتم تخصيص محطات اويل إنرجي لتزويد البصات المتحركة بالجازولين، وقال مدير إحدي محطات إنرجي لـ(السوداني) بأنهم قد أكملوا الاستعدات لاستقبال هذه البصات السفرية المخصصة لإعادة العالقين وتزويدها بالوقود طوال ساعات اليوم.

مضيفاً: بأنهم قد زودوا اليوم أكثر من 20 بصاً بالوقود، وستتواصل الخدمة لتزويد بقية البصات بانتظام.

وكان قد بدأ نهار اليوم السبت، تفويج العالقين بمصر عبر “البصات” السفرية، وتحرّك الفوج الأول من حديقة عابدين وسط البلد بالقاهرة، وذلك عبر مبادرة رجال الأعمال السودانيين.

السوداني

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