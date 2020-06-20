الدعم السريع تلقي القبض على أخطر مجرم في عمليات الاحتيال باسمها





أعلنت الدعم السريع عن القبض على منتحل صفة قواتها، ووصفته بأنه من أخطر المجرين وله سوابق في عمليات الإبتزاز والإحتيال.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة ادم القبض على منتحل صفة الدعم السريع قال إنه يدعي (ف.ح.ف) وملقب بـ (ودالقوني) وصفه بأنه من أخطر المجرمين في عمليات الاحتيال والابتزاز.

وأوضح جمعة في تعميم صحفي أن “ود القوني” ارتكب عدداً من الجرائم منها انتحال صفة ضابط بقوات الدعم السريع يعمل بمكتب قائد قوات الدعم السريع إضافة الى قيامه بالعديد من عمليات الاحتيال والابتزاز مترصداً الأثرياء والنساء ، وأعلن أنه تم تدوين (16) بلاغ في مواجهته بإقسام الشرطة داخل الخرطوم منها(8) بلاغات دونتها ضده قوات الدعم السريع.

وقال جمعه إن (ف.ح.ف ) قام بتزوير عدد من المستندات منها (2) رخصة قيادة عسكرية وعدد (2) جواز وعدد من الطبنجات وجهاز إتصال “مترلا” ، إضافة إلى عدد من المقتنيات التي تم فيها استخدام اسم الدعم السريع شملت (2) عربة لاندكروزر و(2) عربة كوريلا وشقة ببرج الحجاز بلازا بالرياض وفيلا بمدينة الياسمين بسوبا .

فيما كشف عدد من ضحايا الاحتيال والابتزاز عن كيفية احتيالهم وابتزازهم من قبل (ف.ح.ف) ، و قالت مواطنه إن المتهم احتال منها أكثر من (6) كيلو ذهب وآلاف الدولارات بعد أن ادعى لها انه شيخ دين وظل يبتزها بصورة مستمرة.

الصيحة

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