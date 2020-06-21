متطوعون: ادارة (الكول سنتر) لم تسلم مذكرتنا لوزارة الصحة





انتقد عدد من المتطوعين عدم تسليم المذكرة التي دفعوا بها الخميس الماضي لادارة الكول سنتر لتقوم بدورها لتسليمها لوزارة الصحة بولاية الخرطوم وقال موظف بالكول سنتر لـ(الجريدة) بعد رفع مطالبنا لادارة الكول سنتر منذ الخميس الماضي و كان منوطا بهم رفعها لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ، وإكتشفنا ان تلك المطالب لم يتم رفعها للوزارة، بل تم تسليم نسخة من المطالب ورقيا لادارة الطب الوقائي وأكد تزايد الارهاصات باغلاق الكول سنتر تماما وتحويله للكول سنتر 9090 دون البت في القضايا والحقوق المرفوعة.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





