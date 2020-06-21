



أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السفير عمر مانيس بدء العمل في المحفظة التجارية لتوفير السلع الاستراتيجية على أن تعقد الجمعية العمومية للمحفظة اجتماعها الاول الثلاثا ء المقبل بقاعة الصداقة لانتخاب مجلس الإدارة.

وأوضح مانيس في تصريحات صحفية أمس بقاعة الصداقة أن اللجنة اصدرت عددا من القرارات فيما يلي ميناء بورتسودان شملت تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء كرينات جسرية حمولة سبعين طنا وكرينات مطاطة للميناء الجنوبي وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء الجنوبي والخير وسواكن.

وابان أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت تنفيذ النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء وكلفت وزير العدل بصياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تضمن تنفيذ ذلك.

وأشار السفير مانيس الى قرار اللجنة بإجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية والعمل بنظام الورديات الثلاث وعلي مدار 24 ساعة والإسراع في تخليص وتفريغ الميناء من البضائع المكدسة في بورتسودان.

وأضاف أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان ليكون بصورة عصرية مواكبة للمواصفات الدولية.

و فيما يلي أزمة المواصلات قال مانيس أن اللجنة قررت البحث عن حلول عاجلة بالتعاون مع والي الخرطوم والجهات ذات الصلة لانسياب حركة المرور وتنقل المواطنين حال رفع الحظر الناتج عن جائحة_كورونا

ولفت وزير مجلس الوزراء الي إشادة اللجنة بجهود القوات النظامية في مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية والدواء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.

صحيفة الجريدة

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