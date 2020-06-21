وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالخارج





وصلت في السادسة من صباح يوم الأحد، رحلة الخطوط الجوية السودانية قادمة من القاهرة وعلى متنها عدد 120 مواطناً سودانياً كانوا ضمن المواطنين العالقين بالقاهرة ويمثلون الفوج الأول من برنامج عودة العالقين نتيجة لإغلاق المطارات جراء فيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان في إستقبالهم بمطار الخرطوم الدولي أعضاء من اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومدير عام سلطة الطيران المدني ومدير عام شركة مطارات السودان القابضة ومدير مطار الخرطوم الدولي وممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطية.

وأكملت إدارة مطار الخرطوم الدولي الترتيبات اللازمة لإستقبال أفواج المواطنين العائدين مع الإلتزام بكل التدابير المطلوبة لعودتهم بسلام.

ومن المتوقع استمرار وصول رحلات العودة حتى منتصف مساء اليوم لحين اكتمال إجمالي عدد القادمين البالغ عددهم الـ1500 مواطن من 5 دول (مصر-السعودية-الأردن-الإمارات-قطر).

يذكر أن جدولة رحلات الأيام المقبلة ستنشر تباعاً بعد إجازتها من الجهات المختصة.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





