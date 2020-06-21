بلغت قيمتها 2 مليون ريال قطري .. الصحة الإتحادية تستقبل مساعدات طبية من قطر





إستقبلت وزارة الصحة الإتحادية بمطار الخرطوم الدولي مساعدات ومستلزمات للكوادر الطبية والصحية لمجابهة فايروس كورونا المستجد مقدمة من دولة قطر ومؤسسة قطر الخيرية وعدد من الروابط المهنية السودانية ورابطة المرأة السودانية بقطر .

وبلغ حجم المساعدات (7) طن بتكلفة 2 مليون ريال قطري، بحضور القائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم الأستاذ طلال العنزي وممثلي مؤسسة قطر الخيرية والعون الإنساني واليونيسيف والروابط المهنية السودانية بدولة قطر.

وأكد وزير الصحة د.أكرم علي التوم، على ضرورة حماية الكوادر الطبية والصحية، مضيفًا ان حماية الكوادر من أولويات وزارته، مؤكدا السعي لتصنيع أدوات الوقاية الصحية للكادر الطبي بالسودان، مشددا على ضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية للتغلب على فايروس كورونا.

وشكر التوم، وزيرة الصحة العامة بدولة قطر د.حنان الكواري، مشيدا بالمساعدات القطرية التي جاءت إمتدادا لمساعدات بجانب شكره لمؤسسة قطر الخيرية والروابط المهنية العاملة في دولة قطر.

وفي السياق أكد مدير مكتب الخرطوم لمؤسسة قطر الخيرية أ.حسين كرماش، على إستمرارية تقديم المساعدات الطبية للسودان لمجابهة جائحة كورونا.

صحيفة السوداني

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