صبير:القوات النظامية هى خط الدفاع الأول لاستقرار الولاية





أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن القوات النظامية من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة هى خط الدفاع الأول للحفاظ علي أمن وإستقرار الولاية.

جاء ذلك لدي إستقباله بمكتبه صباح اليوم اللواء أمن يوسف حمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بمناسبة تسلمه مهام عمله بحضور العميد أمن كمال عوض الكريم المدير السابق لجهاز المخابرات العامة بالولاية ورحب السيد الوالى بالمدير الجديد مشيرا الى أن التناغم والتنسيق القائم بين حكومة الولاية والقوات النظامية اسهم في إتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة المواطنين والولاية .

من جانبه أعلن مدير جهاز المخابرات العامة عزمه علي الحفاظ علي القيم الراسخة في إنسان الجزيرة ومواصلة مسيرة الإنجاز التي تحققت وان يكون عضدا للمنظومة الأمنية بالولاية لخدمة الوطن والمواطن .

فيما أكد العميد أمن كمال عوض الكريم أن التناغم بين كافة مكونات المجتمع والمنظومة الأمنية سيسهم في معالجة الكثير من القضايا.

سونا

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