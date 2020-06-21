تاور يشيد بدعم المنظمة الدولية للهجرة لعودة السودانيين العالقين بالخارج





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارىء الصحية البروفيسور صديق تاور بدعم ومساهمة المنظمة الدولية للهجرة في إعادة السودانيين العالقين بسبب جائحة كورونا.

وأوضح عضو مجلس السيادة لدي لقائه بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم رئيس بعثة المنظمة في السودان السيدة كاثرين نورثيق؛ أن الحكومة تولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماما كبيرا وتبذل جهودا مقدرة حتى عودتهم للوطن.

من جانبها أكدت رئيس البعثة كاثرين نورثيق دعم المنظمة للحكومة السودانية في جهودها الخاصة بإعادة مواطنيها العالقين بسبب جائحة كورونا؛ معلنة استعداد المنظمة للمساهمة في عودة السودانيين العالقين في مصر جواً وبرًا ؛ وأضافت إن المنظمة تشكل حضوراً في المعابر البرية لتسهيل مهمة العالقين ؛ وأشارت إلي المشاورات التي أجرتها مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة بخصوص مساهمة المنظمة بشان العالقين.

ولفتت كاثرين إلي أن المنظمة لديها تواصل عبر النت في مختلف أرجاء العالم لتقديم مساعداتها للعالقين السودانيين.

سونا

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