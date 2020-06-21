مدير هيئة الطرق والجسور يتفقد الطرق الأستراتيجية بنهر النيل





اشاد المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهرالنيل بالدور الرائد الذى تضطلع به الهيئة القومية للطرق والجسور وما تقوم به من جهود مقدرة فى مجال الطرق الاستراتيجية

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة اليوم وفد الهيئة القومية للطرق والجسور برئاسة المهندس إيهاب محمد اوهاج مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور بالمركز.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور الهامة والمشاريع الإستراتيجية للطرق من خلال تحديد أولويات المرحلة .

وأشار المهندس اوهاج أن الهدف من الزيارة الوقوف على المشاريع القومية ومتابعة أعمال الصيانة لبعض الطرق بجانب الوقوف على المشاريع القومية للموازين المحورية من خلال الضوابط و السلامه المرورية .

كما تمت مناقشة الطرق الهامة بالولاية كطريق ام الطيور الباوقة وطريق ابوحمد كريمه وتوفير التمويل اللازم لكل مشروع واستعرض الاجتماع اعمال الصيانة لطريق التحدي الجيلى شندى عطبره .

وأشاد المهندس سمير سعيد بالدور الرائد الذى تضطلع به الهيئة القومية للطرق والجسور وما تقوم به من جهود مقدرة تجاه الطرق الإستراتيجية بالولاية مؤكدا وقوف وزارته بتذليل كافة المعوقات لتحقيق الأهداف المرجوه فى هذا المجالَ .

سونا

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