وكيل قطاع الكهرباء: خطط لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة





اعلن المهندس خيري عبدالرحمن وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين عن خطط ومشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالتركيز علي مشاريع تدعم خفض التكلفة العالية بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيما والسودان غني جدا بالموارد الطبيعية في هذين المجالين.

وقال خيري في حديثه لـ(سونا) ” نحن لا نخطط لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل، ولكننا مهتمين بزيادة انتاج الكهرباء من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود، واضاف “كما نخطط لبناء وحدات جديدة علي نفس السدود عبر خطة أستراتيجية متوسطة وطويلة المدي ونبرمج الآن مراحلها بناءً علي التمويل المتوفر”.

وأعلن خيري عن بشريات كثيرة ومن دول متقدمة جدا في مجال الطاقة مثل ألمانيا وروسيا والنرويج والسويد وفرنسا وغيرها كانت الإنقاذ سببا في حرمان البلاد ولسنين طويلة من الإستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير لهذه الدول، مؤكدا ان المقاطعة لم تكن السبب في هذا الحرمان كما ظلوا يزعمون، وأنما أساليبهم الفاسدة التي لا تتوافق مع سياسات تلك الدول، قائلا “نحن الآن رتبنا ونواصل ترتيب امورنا بإستمرار لنضمن الإستفادة القصوي من الدعم القادم من هذه الدول لنستفيد بالتدريب العالي لكوادرنا علي أحدث النظم الدولية ولتنفيذ المشاريع علي أحدث المواصفات الفنية والمهنية”.

سونا

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