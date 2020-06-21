بشأن ميسي… نبأ سار لجماهير برشلونة





وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تمديد تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني، لمدة موسمين.

وبحسب صحيفة “ماركا” ينتهي عقد ليونيل ميسي الحالي مع نادي برشلونة، بنهاية الموسم المقبل.

ووافق ميسي على تمديد التعاقد مع برشلونة بنفس الراتب الحالي، وبدون أي شروط في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Tweets by Record_Sport

وأضافت الصحيفة أن عقد ميسي الجديد سيتضمن نفس البند السابق الذي يسمح له بمغادرة برشلونة بنهاية كل موسم دون الرجوع لإدارة ناديه.

ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 21 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





