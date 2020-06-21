الكودة يدون بلاغا في جرائم المعلوماتية وينفي تمويله للمسيرات





دون الدكتور ابوذر مبارك الكودة المدير العام لمدارس د. ابوذر الكوده بلاغا لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد مجهول قام بزج اسمه ضمن قائمة لأشخاص قيل انهم ضالعون في تمويل لمسيرة 30 يونيو بعد ان روج المتهم لذلك كثيرا علي حد وصفه عبر الوسائط المتعددة، وافاد د. ابوذر بأنه لا يعرف المجموعة التي روجت للخبر في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعرف اسمائهم كاشفا بانه ليس لديه اي نشاط سياسي اصلا لذلك دون دعوى جنائية تحت المواد (24-25) في محكمة نيابة المعلوماتية بالخرطوم وختم حديثه قائلا انه واثق من قبض ذلك المتهم بواسطة اجهزة نيابة المعلوماتية المختصة بذلك الشأن وختم حديثة بأن خروجه مع الثوار في تظاهرات اسقاط النظام البائد لم يكن عملا سياسيا بقدر ما كان عملا ثوريا تتطلبه المرحلة والتي جعلت معظمد الشعب السوداني يخرج لإسقاط النظام البائد .

التيار

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