لجنة أمن الخرطوم تبحث الوضع الأمني وتطبيق الحظر واستقبال العائدين





وقف اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي د. يوسف آدم الضي اليوم الأحد، على الموقف الأمني والجنائي، وتضمن التقرير انخفاضاً كبيراً في الجرائم، وأن الوضع الأمني بالولاية مستقر.

وتطرق الاجتماع للحظر الصحي ودور القوات النظامية في تنفيذ موجهات الدولة للسيطرة على وباء (كورونا)، وأشاد بدور القوات النظامية والجيش الأبيض (الكوادر الطبية) العاملة في المراكز العلاجية ومراكز الإيواء. كما وقفت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت لاستقبال العالقين وضمان سلامتهم عبر الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة.

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