تشكيل لجنة لهيكلة مشروع التعدين التقليدي بالولايات





أصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن اردول، قراراً رقم (86) لسنة 2020م، بتشكيل لجنة برئاسة د. مقدام خليل إبراهيم لهيكلة مشروع التعدين التقليدي بالولايات.

وتضم عضوية اللجنة مدير مكتب المدير العام عضواً ومقرراً وممثلاً لمكتب الشركة بالولايات وعضوية آخرين.

وتهدف اللجنة إلى حصر كل العاملين بمشروع التعدين التقليدي بالولايات وتوفيق أوضاعهم وفق لوائح وقوانين العمل بالشركة.

وتتضمن مهام اللجنة رفع كشوفات نهائية إلى المدير العام للشركة والتنوية بشأنها، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في عضون شهر من تاريخ إصدار القرار، وينتهي عمل اللجنة بتسليم التقرير النهائي.

الصيحة

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