منبر الشباب الواعد يطالب حمدوك بالتنحي





طالب منبر الشباب الواعد، رئيس الوزراء بضرورة الترجل والتنحي وحكومته فوراً، وذلك حفاظاً على السودان من أي إنفجارات في الأوضاع يستحيل السيطرة عليها أو تجعله دولة من الماضي أو غارقاً في الدماء الوطنية الغالية- حسب المنبر.

وقالت الناطق الرسمي بإسم المنبر د. جيهان النعيم موسى في بيان صحفي “الأحد”، إن مطلبهم يجيئ شفقةً على الشعب السوداني الذي ظل يكابد قسوة الحياة جيلاً بعد جيل صابراً يترقب المنقذ الملهم الذي يغير له أوضاعه الاقتصادية والسياسية سيما وأنه يدرك أن بلده من أغنى دول العالم.

ولفت المنبر رئيس الوزراء إلى المصير الذي وصل اليه الرئيس المعزول عمر البشير جراء عدم استجابته، وحذر من عدم الاستجابة “ركوب الراس” الذي قال إنه لا يجدي نفعاً لأن كل المؤشرات والقرائن تشير الى حتمية أيلولة النظام للسقوط.

وأشار المنبر إلى تفاقم الأوضاع العامة في السودان تفاقماً مريباً يستدعي القلق ويثير المخاوف من مآلات غير مطمئنة يمكن أن تؤول اليها مجريات الأحداث والتطورات، وقال إن ذلك أثار حفيظة المنبر وحتم عليه الخروج عن الصمت من أجل إيجاد مخرج سياسي يتسنى بموجبه احتواء ما يمكن احتواؤه، ونوه إلى أن الجميع ظن أن تغييراً وإنفراجاً سيحدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة لكن خاب ظن الشعب فلا تغيير جرى ولا واقع تحسَّنَ ولا طموحات وآمالاً تحققت “بل ولا تلوح في الأفق بارقة أمل لذلك”.

ودعا المنبر كافة القوى السياسية والمدنية إلى حذو حذوه والعمل على إسقاط النظام بصورة أكثر مدنية وسلمية وأقل فاتورةً.

الخرطوم: باج نيوز

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