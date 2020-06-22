ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا.. ورقم قياسي لراموس





انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 خارج أرضه على ريال سوسيداد، الأحد، بعد جدل كبير في الشوط الثاني.

وتقدم قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، بهدف في الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبت بعد سقوط فينيسيوس جونيور أرضا عقب كرة مشتركة مع دييغو يورينتي لاعب سوسيداد.

وأصبح راموس هو المدافع الأكثر تهديفاً في تاريخ الدوري الإسباني، بعد وصول عدد أهدافه في الليغا إلى الرقم 68، ليتخطى الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة السابق الذي كان يحمل رقم الأكثر تسجيلاً بـ67 هدفاً.

واعتقد سوسيداد أنه أدرك التعادل بعد تسديدة عدنان يانوزاي من خارج المنطقة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بسبب وجود ميكيل ميرينو في طريق رؤية الحارس تيبو كورتوا.

وازداد شعور سوسيداد بالظلم بعد دقيقة واحدة، حيث سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال في الدقيقة 71 بعدما مهد الكرة لنفسه بأعلى ذراعه، لكن ميرينو ضمن نهاية مثيرة للقاء عندما قلص الفارق بتسديدة هائلة من مدى قريب في الدقيقة 83.

وتساوى ريال مدريد في رصيد النقاط مع برشلونة حامل اللقب ولكل منهما 65 نقطة بعد 30 جولة، لكنه انتزع القمة بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة، ويأتي سوسيداد سادسا برصيد 47 نقطة.

سكاي نيوز

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