غوارديولا يعلن انتهاء المنافسة على بطولة الدوري ويعد بسوق انتقالات لتعزيز قوته





قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه في سوق الانتقالات، وسيكون مستعدا لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين متتاليتين.

فبحسب تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية عن غوارديولا، قائلا: “سيبقى ليفربول فريقا قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي عشر سنوات لذا نعرف مدى صعوبة الأمر”.

وأضاف: “من بين آخر تسعة ألقاب (محلية) نافسنا فيها، توجنا بثمانية ألقاب. هذا ليس سيئا وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل”.

وتابع: “لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء. لدينا أفكار لسوق الانتقالات ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجددا”.

وسيواجه سيتي، اليوم الاثنين، فريق بيرنلي، وفي حال الخسارة، سيتمكن ليفربول من حسم اللقب بالفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء، بحسب ما نقلت “رويترز”.

يذكر بأن ليفربول خاض، يوم أمس الأحد، لقاءه الأول بعد استئناف بطولة الدوري بلقاء إيفرتون، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويحتاج ليفربول إلى خمس نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاما وحرمان سيتي من لقبه الثالث على التوالي.

سبوتنيك

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