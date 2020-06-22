ارياب تنفذ مصنع لمعالجة الكميات الكبيرة من مخلفات التعدين





وقف وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي عبدالجليل على سير العمل في مصنع معالجة الخامات الحمضيه المتبقية من المناجم القديمة الذي تقوم شركة (ارياب) للتعدين بولاية البحر الأحمر بتركيبة توطئة لشتغيله لمعالجة الكميات الكبيرة من المخلفات التي تتواجد بموقع الشركة . ووقف الوكيل خلال زيارته للشركة بولاية البحر الأحمر أمس على مشروع مصنع (السي آي إل) والذي سيتم إفتتاحه قريبا بعد إكمال عملية التسليم ووصول وفد الشركة الجنوب أفريقية المنفذة للمشروع والذي تأخر بسبب جائحة الكرونا، كما وقف الوكيل والذي رافقه المدير العام لشركة ارياب للتعدين مجذوب عثمان الحسن والمدير الفني لشركة ارياب معتصم عوض ومدير شرطة المعادن وسكرتير اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية من المركز والولاية، وقف على مصنع التشوين الكربوني الجديد

اخر لحظة

شارك الموضوع :





