استئناف المفاوضات مع مجموعة الحلو الثلاثاء





أعلن وفد الحكومة لمفاوضات السلام، تلقيه دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لحضور جلسة حوار اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو.

وقال الناطق باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي في بيان صحفي، إنهم تلقوا دعوة من الوساطة للتفاوض حول عدة أجندة هي “وقف العدائيات، القضايا الإنسانية ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ”.

وأكد التعايشي جاهزية حكومة السودان وحرصها على مواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية- شمال، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.

الصيحة

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