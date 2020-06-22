(37850) يجلسون لشهادة الأساس بجنوب دارفور في 4 يوليو





شرعت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، في ترتيباتها لامتحانات شهادة الأساس في الرابع من يوليو المقبل والتي يجلس لها (37850) طالبا وطالبة موزعين على (217) مركز تحت إشراف (2749) مراقب و(645) عامل.

وقال مدير عام الوزارة عبد العال صالح آدم في مؤتمر صحفي الاثنين، إن هناك زيادة في عدد حجرات الامتحانات التي بلغت (1268) حجرة إستجابة للاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة بسبب جائحة (كورونا).

وعزا آدم انطلاقة الامتحانات في هذا الموعد لبداية الخريف الذي ربما يعيق إجراء العملية بعد هذا الموعد لظروف بعض المحليات التي تنقطع عن حاضرة الولاية بسبب وعورة الطرق وصعوبة الحركة.

وقال إن عدد الطلاب الجالسين لهذا العام أقل من العام الماضي بسبب التسرب ووجود الكثير منهم بمناجم الذهب، علاوة على ضعف راتب المعلمين قبل التعديل الأخير.

وكشف آدم أن طلاب محلية شرق الجبل سيجلسون للإمتحان هذه المرة داخل محليتهم في (3) مراكز ووصف الخطوة بالمؤشر الايجابي الذي يسهم في التحصيل الأكاديمي، وأشار إلى أن وزارته على استعداد لإكمال الإجلاس والكتاب المدرسي وترميم الفصول القديمة من أجل استقرار العملية التعليمية.

الصيحة

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