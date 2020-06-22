وزير الطاقة يتوقع “أسبوعاً صعباً” في قطوعات الكهرباء





تأسف وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، على وضع الإمداد الكهربائي بالبلاد، وطالب المواطنين بالصبر.

وتوقع الوزير أن يشهد القطاع السكني أسبوعاً صعباً في القطوعات الكهربائية تستمر ما بين (5- 7) ساعات. وأقر بوجود أزمة في توفير وقود الإمداد الكهربائي، وأشار إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.

وقال الوزير بحسب (باج نيوز) الاثنين، إن البلاد تواجه أزمة كبيرة في الإمداد الكهربائي بسبب تعطل الصيانة في عدد من المحطات الكهربائية. وعزا مشاكل الإمداد الكهربائي إلى نقص في الإسبيرات، وأعلن عن التعاقد مع شركات أجنبية لاستيراد بعض الاسبيرات، ونوّه إلى أن جائحة (كورونا) وإغلاق المطارات علق وصول هذه المواد.

وقال الوزير “نأسف لهذا الوضع وعلى المواطنين مواجهته بالصبر”. وأعرب عن أمله في أن تعمل المحفظة الاستثمارية التي تعتزم الحكومة إنشاءها خلال الفترة المقبلة لتأمين السلع الاستراتيجية، على حل وإنهاء أزمة الوقود.

الصيحة

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