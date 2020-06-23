مجلس الامن يعقد جلسة مشاورات بشأن سد النهضة





أنهي مجلس الامن الدولي فجر اليوم اجتماعا مغلقا بغرض التشاور حول أزمة سد النهضة ، ويأتي الإجتماع علي خلفية الطلب المصري الي مجلس الامن يوم الجمعة الماضية ودعوته للتدخل لايجاد حل عادل بعد وصول المفاوضات بين الدول الثلاثة الي طريق مسدود واعتباره : ان الخطوات الأحادية التي قالت بها أثيوبيا بالشروع في ملء خزان السد الشهر المقبل في حال التوصل الي اتفاق من عدمه فيه تهديد للأمن والسلم الدوليبن .

هذا فيما بعثت اثيوبيا برسالة الي مجلس الامن الدولي أمس ونشرتها ( السوداني ) جاء في مضمونها ان أثيوبيا تخوض مفاوضات بحسن نية تختص بالتعبئة الأولي للخزان والتشغيل السنوي وليست مفاوضات تقسيم مياه ، منتقدة اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ، ومؤكدة التزامها بالمبادئ التوجيهية وقواعد التشغيل الأمثل .

وقبيل الإجتماع التشاوري المغلق لمجلس الأمن الدولي أمس حث المتحدث بإسم الأمين العام الامم المتحدة ( ستيڤان دوجاريك ) مصر واثيوبيا والسودان علي العمل معا وتكثيف الجهود لحل الخرافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا .

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

صحيفة السوداني

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