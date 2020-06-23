الاتحاد الاوربي: مؤتمر برلين فرصه لاظهار الدعم السياسي للسودان





اكد الاتحاد الاوربي ان احد الاهداف الرئيسة من مؤتمر برلين، الذي ينعقد اسفيريا يوم الخميس المقبل في المانيا هو توفير الدعم السياسي الشامل للحكومة الانتقالية المدنية في السودان بقيادة الدكتورعبد الله حمدوك و هي تعمل على تثبيت مبادي العدالة والحرية و الدمقراطية و السلام و حقوق الانسان في البلاد.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في السودان، السفير روبرت فان دن دوول في مؤتمر اسفيري صباح الثلاثاء انه ينبغي ان ينظر الي المؤتمر ليس من باب عدد المشروعات الاقتصادية التي ستجاز او تقدم فيه و انما الي انه فرصة مواتية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للسودان بصورة جليه لاجل تحقيق الاستقرار والسلام واحترام مبادي حقوق الانسان و فتح الطريق امام السودان للاندماج في المجتمع الدولي واعادة الانطلاق الاقتصادي.

و قال سيادته في رد لسوال من وكالة السودان للانباء ( سونا) ان اجتماع اكثر من اربعين وزير خارجية و قيادات المؤسسات المالية الدولية داعمين للسودان سيكون دون شك رسالة للولايات المتحدة الامريكية حول انهاء وضع السودان قي قائمة الدول الراعية للارهاب

و قال سيادته ان الاتحاد الاوربي يعمل مع شركائه في الولايات المتحدة الامريكية على ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والذي توقع ان يتم قريبا حتي يعود السودان الي وضعه الطبيعي عضوا في المجنمع الدولي و يستفيد من كافة المزايا الاقتصادية .

سونا

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