جهود لمعالجة مشكله الكهرباء والمياه بمحلية جبرة الشيخ بشمال كردفان





التقي والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله بمكتبه بأمانة الحكومة وفد لجنة كهرباء مدينة جبرة الشيخ بمحلية جبرة الشيخ، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ ابراهيم احمد ابراهيم، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الاستاذ فضل الله محمد علي التوم، وناقش اللقاء قضايا المنطقة الأمنية والخدمية بجانب الوضع الصحي بالمحلية.

وأوضح المدير التنفيذي إن اللقاء تناول الخدمات الضرورية بالمحلية خاصه فيما يتعلق بخدمات الكهرباء وكيفية صيانه المولد الذي يغطي مدينة جبرة، مؤكداً أن اللقاء امن على إجراء دراسة لإدخال الكهرباء العامة، كما تطرق اللقاء لقضايا المياه بمدينة جبرة والحلول المطلوبة.

الي ذلك جدد وإلي شمال كردفان المكلف اهتمام حكومة الولاية بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بكافة محليات الولاية ووعد بإيجاد المعالجات اللازمة لمشكله الكهرباء والمياه بمدينة جبرة الشيخ.

سونا

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