رئيس واعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند الله تعالى د.ابراهيم دقش





يحتسب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الاول الفريق اول محمد حمدان دقلو واعضاء وامين عام المجلس عند الله تعالى الخبير الاعلامي والكاتب الصحفي دكتور ابراهيم محمد ابراهيم سليمان “دقش” ، الذي انتقل الى رحاب ربه امس بالخرطوم.

ويعتبر الراحل احد الرموز الاعلامية السودانية التي اسهمت بدور كبير وعطاء متميز ترك بصمات واضحة في مجال الاعلام على المستويين العربي و الافريقي.

شغل الفقيد عددا من المناصب ابرزها مدير الاعلام الاسبق بمنظمة الوحدة الافريقية لعدة سنوات أسس خلالها وكالة الانباء الافريقية “بانا” ويتمتع بعلاقات واسعة في العالمين العربي والافريقي.

ومجلس السيادة اذ يحتسبه يدعو الله القدير ان يتغمده برحمته الواسعة وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يلهم اسرته ومعارفه وزملائه الصبر وحسن العزاء.

“انا لله وانا اليه راجعون”

سونا

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