صحيفة أمريكية تكشف عن تسوية نهائية لرفع العقوبات عن السودان





كشفت صحيفة هيل الامريكية، عن وضع كل من الخرطوم وواشنطن اللمسات الأخيرة لتسوية ثنائية يتم بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقالت الصحيفة إن واشنطن والخرطوم على وشك الإنتهاء من إنهاء آخر العقوبات الأمريكية على السودان والمتمثلة في قائمة الإرهاب من خلال اتفاق تسوية ثنائية أصبحت جاهزة بين البلدين.

واضافت بأن هذه التسوية تتطلب دفع تعويضات تفجير سفارتي كينيا وتنزانيا المتهمة بها القاعدة كون السودان كان قد وفر لها ملاذاً آمناً بالبلاد، وبشرت الصحيفة بقرب انتهاء عهد العداء بين الخرطوم وواشنطن برفع العقوبات المفروضة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتشكيل حكومة مدنية تتعاون بنشاط مع الولايات المتحدة وحلفاءها الاقليميين في مجموعة من القضايا الأمنية.

واعتبرت الصحيفة أن رفع البلاد من قائمة الإرهاب ضرورة يحتمها الوضع السياسي الجديد في السودان والتغيرات الإقليمية والدولية التي تجعل منه لاعباً سياسياً هاماً، وقالت إن السودان المستقر الذي تديره قيادة مدنية ترفض دعم الأنشطة الإرهابية أمر مرحب به ليس فقط في الولايات المتحده بل إقليمياً ودولياً كونه أمرٌ ضروري لإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وإثيوبيا ويوغندا وغيرها من دول جوار.

الصيحة

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