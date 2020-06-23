حميدتي يؤكد دعمه للإقتصاد من خلال ضخ مبالغ ضخمة من العملات في خزينة بنك السودان في الأيام القادمة





أكد رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي دعمه الكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي َوالسياسي في البلاد خلال الفتره الانتقالية، مجددا دعمه للإقتصاد من خلال ضخ مبالغ ضخمة من العملات في خزينة البنك المركزي في الأيام القليلة القادمة.

واشاد دقلو في ختام اجتماع الجمعيه العمومية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية الثلاثاء بقاعه الصداقة بالمساهمين ودورهم في الايفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الاستراتيجية مشيرا الي حصائل الصادر والتزام المصدرين بتورديها.

وجدد دقلو التزام الحكومه بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد، منوها الي إنخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة والي تطبيق إجراءات وضوابط مكثفة للحد من تهريب الذهب .

الخرطوم 23-6-2020 (سونا)

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