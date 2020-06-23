إعلان موعد امتحانات الأساس بالخرطوم عبر مؤتمر صحفي غداً





تقرر خلال إجتماع عقده والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي مع مدير عام التعليم بالولاية محمد إبراهيم علي، أن تعلن وزارتا التربية والتعليم والصحة بالولاية موعد امتحانات مرحلة الاساس في مؤتمر صحفي يعقد عند الثانية عشر ظهر غدٍ الأربعاء بمباني وزارة التربية والتعليم ببحري.

وأوضح مدير عام التعليم الطيب الشيخ، انه دحضا للشائعات حول موعد امتحانات شهادة مرحلة الاساس، تم الاتفاق على تصور مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم باتخاذ تحوطات كافية لحماية التلاميذ من وباء (كورونا)، حيث سيتم تطبيق التباعد بين التلاميذ وتعقيم مراكز الامتحانات قبل وبعد الامتحانات. وطالب أولياء الأمور بابعاد الطلاب من التوتر والمحافظة على سلامتهم ومتابعة حصص المراجعة بقناة الخرطوم.

سكاي نيوز

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