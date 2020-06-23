حميدتي يكشف عن رأس مال المحفظة، مليار دولار ويقول: أقسمنا على كتاب الله أن نكون خدّاماً لهذا الشعب





انعقد يوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الاستراتيجية في السودان التي أقرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الاجتماع أجاز لائحة المحفظة وهيكل مجلس الإدارة بمسمياته المختلفة.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية (من جانبنا سندعم هذا العمل من أجل الاستقرار الاقتصادي، كما أننا نؤكد التزامنا الصارم بعدم الانحياز لأي حزب أو شركة وإنما الوقوف من أجل الشعب السوداني لأننا أقسمنا على كتاب الله أن نكون خدّاماً لهذا الشعب وأن لا نساند أو ننحاز لأي جهة، نحن ندعو رجال الأعمال الوطنيين إلى مضاعفة مساهماتهم في المحفظة ليصل إجمالي رأس مالها إلى 10 مليارات دولار بدلاً عن المبلغ الحالي الذي يقارب المليار دولار).

وأضاف حميدتي ( نُجدّد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستُسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاماً نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الاستراتيجية).

الخرطوم (كوش نيوز)

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