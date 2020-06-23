لاصحة لشائعة اغلاق مطار الخرطوم





بعد الغاء رحلات إجلاء العالقين ليوم الأربعاء وانتشار شائعات إسفيرية باغلاق مطار الخرطوم مجددا بسبب ظهور حالات إصابات بالكورونا تصل ل50٪ من العائدين من مصر:-

• مدير سلطة الطيران المدني ينفي عبر إتصال هاتفي الان صحة الانباء ويجلي الحقائق

• ابراهيم عدلان: لم نغلق المطار مجددا.. الغينا فقط رحلات الاربعاء لإعادة ترتيب الاوراق لاستقبال بقية رحلات العائدين

• عدلان: لاصحة لشائعة اننا اغلقنا المطار بسبب ظهور نتائج فحص كورونا للعالقين.. هذا الحديث غير صحيح.. هي شائعة.

• الطواقم الطبية بذلت مجهودات فوق طاقتها والجميع يقاتل بضراوة لاجل انجاح عمليات الإجلاء وبعدغد سنعاود الرحلات باذن الله.

الخرطوم/طلال مدثر

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