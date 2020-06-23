حزب السودان الجديد يحذر من قيام تظاهرة يوم ٣٠ يونيو





حذر الأمين العام لحزب السودان الدكتور أحمد آدم أحمد موسى، من قيام تظاهرات ٣٠ يونيو،وقال للتيار نت بأنها ستكون تظاهرات عدة وليست تظاهرة واحدة بسبب أنها تجميع لمختلفين متشاحنين تمتلئ نفوسهم بالغبن من بعضهم. واذا حدوث أي تلاسن سيؤدي ذلك حتما لاشتباكات يصعب السيطرة عليها ويصعب تحمل نتائجها،لافتا إلي ان الأحوال الصحية في البلد وحدها سبب كافي لمنع ذلك التجمع.

وقال نأمل أن تتحمل السلطات التنفيذية مسئولية منع تلك المظاهرات لأنها لن تستطيع تحمل تداعياتها. ونسأل الله أن يجنب بلدنا الفتن.

التيار

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