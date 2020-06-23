حمدوك يتصل بالرئيس الألماني ويدعو الكويت لمؤتمر المانحين





أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتا يمانير.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وسبل تطويرها، وأكدا أهمية انعقاد مؤتمر شركاء السودان في تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وكذلك دعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية، وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات تلبي طموحات الشعب السوداني.

وعبر حمدوك عن شكر شعب وحكومة السودان لجمهورية ألمانيا الاتحادية لجهودها المقدرة في دعم ومساندة الحكومة الانتقالية والتحضير لاستضافة مؤتمر شركاء السودان في الخامس والعشرين من يونيو الحالي.

من ناحية أخرى، قدم د. حمدوك الدعوة لنظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لمشاركة الكويت في مؤتمر شركاء السودان الذي تستضيفه ألمانيا بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 25 يونيو الحالي.

وبحث الطرفان خلال اتصال هاتفي أجراه حمدوك مع رئيس الوزراء الكويتي اليوم، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتطرقا للإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء (كورونا).

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