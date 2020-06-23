تجدد الاشتباكات مع مليشيات إثيوبية بالفشقة





تجددت الإشتباكات بين القوات المسلحة السودانية، ومليشيات إثيوبية “الثلاثاء”، بمنطقة علاو في محلية الفشقة الحدودية، وسقط خلالها قتلى وجرحى.

وقالت مصادر مطلعة لـ(الصيحة)، إنه سمع دوي الرصاص وأصوات تبادل النيران على بعد (8) كم بقرية القضيمة- أقرب قرية من موقع الاشتباك.

وأضافت المصادر بأن قوة استطلاع سودانية ردت على هجوم لعصابات إثيوبية بالقرب من علاو بمحلية الفشقة.

يذكر أن ثلاث محليات من أصل أربعة بولاية القضارف على الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا شهدت إعتداءات مسلحة من قبل الإثيوبيين خلال أقل من شهر.

ونظم الحرفيون بسوق القضارف وقفة إحتجاجية “الاثنين”، وشجبوا الإعتداء على منطقة الأنفال بقرية ام ديسة في محلية القلابات الشرقية، وطالبوا سلطات المركز بحسم ملف الحدود ووقف الإعتداءات الإثيوبية المتكررة.

الصيحة

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