وكالة تأمين الصادرات: خسائر كبيرة لصادرات الثروة الحيوانية التي أرجعتها السعودية





كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات د. أحمد بابكر، عن فقدان العائد من صادرات الثروة الحيوانية من المملكة العربية السعودية والتي أرجعت (3) بواخر بحمولة تقدر بـ(14- 20) ألف رأس الأسبوع الماضي بسبب عدم تطابق النسبة المتفق عليها لمناعة الماشية.

ونوه بابكر إلى خسائر مالية كبيرة ترتبت على ذلك، وقال إن البواخر المراجعة تزيد من التكلفة المالية بمصروفات الترحيل والنفوق والعلف، فيما قلل من تأثير استمرار الحظر واجراءات (كورونا) على قطاع الصادر وقال إن كافة الجهات ذات العلاقة بالصادر تعمل وفقاً للموجهات الصحية لضمان عملية إنسياب الصادرات.

وأشار بابكر إلى اتمرار الوكالة في القيام بأعمالها تجاه المصدرين وتخليص إجراءات الصادرات وتوفير الضمانات المطلوبة بجانب البنوك لإجراءات التأمين على الصادر.

الصيحة

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