المباحث الفيدرالية تضبط أحد منتحلي صفة القوات النظامية





أعلن مدير إدارة المباحث الفيدرالية العميد أمين سعيد، أن قواته تمكنت من وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد المجرمين الذين درجوا علي انتحال صفة القوات النظامية، بعد بلاغ تقدم به مواطن أفاد بتعرضه لحادث مروري أثناء قيادته لعربة ماركة “هيونداي”.

وحسب المكتب الصحفي للشرطة، إن المواطن اصطدم بشيخ سبعيني وقام على الفور باسعافه للمستشفى، ثم حضر شاب ثلاثيني إدعى صلة قرابة بالمصاب، وأنه يتبع للقوات النظامية وعند الوصول للمستشفى أخرج مسدساً لإيهام الشاكي بصلته بالقوات النظامية، وطلب منه تسليمه مفتاح العربة لإحضار مال من الصراف الآلي وهرب إلى جهة غير معلومة.

وأضاف بأنه على الفور تم تكليف فريق ميداني من المباحث الفيدرالية لتعقب المتهم والقبض عليه بعد جمع المعلومات وتحديد مكان إختبائه، وتمت مداهمة منزل بمنطقة الفتح (1) مربع (24) وقبض على المتهم وبحوزته العربة موضوع البلاغ والمسدس، وتم إتخاذ إجراءات البلاغ.

الصيحة

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