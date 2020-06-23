استئناف الدراسة للصف الثامن بالقضارف الأربعاء





أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية القضارف عبد الوهاب إبراهيم، عن استئناف الدراسة للصف الثامن بمرحلة الأساس بجميع مدارس الولاية اليوم الأربعاء، وبدء امتحانات شهادة المرحلة يوم 18 يوليو المقبل وفق الاحتياطات والإشتراطات الصحية الخاصة بجائحة (كورونا)، وأكد استعداد الولاية الكامل في مختلف الجوانب للامتحانات.

ووجه الإجتماع التنسيقي الذي ضم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية والمديرين العامين ومديري مرحلة الأساس بالمحليات، المعلمين باستئناف الدراسة للصف الثامن بعد انقطاع حوالي ثلاثة أشهر.

فيما طمأنت مدير عام الصحة والتنمية الإجتماعية د. أميرة هاشم القدال، أولياء التلاميذ والأسر بأن الإجراءات الصحية ستتم على أعلى مستوى وفق اشتراطات الطوارئ الصحية لجائحة (كورونا) لمقاعد التلاميذ داخل الفصول.

وأوضحت د. أميرة أن الامتحانات تأتي في ظل طوارئ صحية ضاغطة تتطلب بعض الإجراءات الإحترازية لضمان عدم تعرض التلاميذ لأي إصابة بالجائحة وحتى لا يكونوا مصدر للعدوى لمن حولهم.

الصيحة

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