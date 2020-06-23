حلقات توعية بفيروس (كورونا) في شرق دارفور





نظمت هيئة الأمم لتمكين المرأة ووحدة النوع الإجتماعي بعثة (اليوناميد) والبوليس المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بشرق دارفور ومجموعة نساء دارفور للسلام وشبكة الحماية والمنظمات الوطنية، حلقات توعوية حول فيروس (كورونا) ومعايير الوقاية والممارسات الثقافية لسبل كسب العيش لدى المرأة بمحلية الفردوس.

واستهدفت الورشة المجموعات النسوية وممثلين من فئات المجتمع المدني وقوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، وقيادات المجتمع والأعيان.

وأكد المدير التنفيذي المكلف لمحلية الفردوس أحمد صديق لدى مخاطبته الورشة، أهمية مثل هذه الحلقات التوعوية لرفع مستوى الوعي وسط المواطنين، وأوضح أنهم في المحلية لم يسجلوا أي إصابة بالفيروس، وناشد المتدربين بإيصال هذه الجرعات لكافة أفراد المجتمع.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة بالولاية د. ياسر ساتي، إن جائحة (كورونا) أحدثت تأثيرات اقتصادية وإجتماعية كبيرة وسط مجتمعات العالم، ونوه إلى أن الفيروس بدأ في الانحسار بفضل تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق التباعد الإجتماعي، وأكد اهتمامهم بالمرأة من خلال تطبيق عدد من الانشطة، وأوضح أن البرنامج يستهدف محليات “الفردوس، الضعين وأبوكارنكا”.

بدروها، قالت مدير إدارة المرأة والأسرة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية فاطمة عثمان الفضل، إن الورش تأتي في إطار التوعية والتعرف على الأثر الذي أحدثه فيروس (كورونا) على حياة المرأة اقتصادياً وإجتماعياً.

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