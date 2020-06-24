التعدين تكشف عن استلام كميات كبيره من الذهب





اعتبر المهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقه والتعدين تكوين المحفظة التمويلية التجارية للسلع الاستراتيجية نقله نوعية واضعا في الأعتبار مشاركات قطاع التعدين التقليدي وشركات سودانية تعمل في التعدين ومخلفاته .

وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اكتمال اجازة لائحة المحفظة واعضاء مجلس ادارتها اليوم بقاعة الصداقة ان مشاركة قطاع التعدين التقليدي الاهلي وشركات التعدين السودانية بفعاليه كمساهم في المحفظة انجاز ونقله كبيره لها ما بعدها.

وكشف عن تسليمهم كميات كبيره من الذهب اعتبارا من الأمس لمصفاة الذهب وخصص جزء منها للصادر والآخر مساهمةفي المحفظة.

واشاد بدخول شركات التأمين في الجمعيه العموميه للمحفظة اليوم ومشاركتهم في لجانها .

سونا

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