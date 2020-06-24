لجنة المعلمين بالجزيرة: مؤسسات (شالت القروش بالشوالات) لدعم الزحف الاخضر





استنكرت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تأخر مرتبات شهر مايو واتهمت في الوقت ذاته فيه والي الولاية وحكومته ممن وصفتهم بازلام النظام البائد بوزارة المالية بالتسبب في تأخير المرتبات ،وهددت اللجنة أنه وفي حال تعذر صرف مرتبات مايو خلال ٢٤ ساعة ستنفذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس على أن يتم تصعيد الاحتجاجات لاعتصام مفتوح أمام مباني حكومة الجزيرة الاحد المقبل .

وشدد رئيس لجنة المعلمين ومقرر تجمع المهنيين بالجزيرة عبدالله محمد الحسن (جيش) على ضرورة إقالة والي الجزيرة ومدير عام وزارة المالية بالولاية مع تمكين لجنة إزالة التمكين لمباشرة عملها بالولاية ، وقال في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المعلمين بولاية الجزيرة بخصوص تأخر مرتبات المعلمين بالجزيرة أمس: النظام البائد يحلم بالعودة رغم انه لا عودة له بعد الآن، واستنكر جيش تأخر مرتبات المعلمين بالجزيرة لجهة ان الولاية من أكبر الولايات الزاخرة بالموارد ، وأكد أن السبب في تأخير المرتبات فشل حكومة الولاية وواليها من إدارتها، وقال : منذ عهد المقبور(ايلا) تم تشريع قانون يلزم المحليات بتسليم ٧٠% من ايراداتها لحكومة الولاية بجانب أن الولاية تمتلك مؤسسات ايرادية وصفها بالضخمة وتساءل : أين ذهبت هذه الأموال ، واتهم جيش وزارة المالية بالجزيرة بالعمل ضد الثورة واضاف: هناك مؤسسات تدعم الثورة المضادة وهناك مؤسسات شالت القروش بالشوالات لدعم مسيرة الزحف الاخضر .

وناشد حكومة الثورة بالمركز للتدخل العاجل والنظر بجدية لمعالجة الإشكالات بالولاية وجدد مطالبتهم.بتعيين والي كفؤ ومساعدة لجنة إزالة التمكين لمباشرة مهامها ونوه الى أن حجم المال المنهوب الولاية كبير.

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





