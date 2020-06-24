السودان .. صحة الخرطوم تطالب بخطة لتشغيل المستشفيات





طالب مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. حمدان مصطفي حمدان المستشفيات برفع خطة للتشغيل واوضح خلال مخاطبته الاجتماع الاول للجنة ازمة إعادة تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية للعمل خلال جائحة كورونا بمباني الوزارة انه تم تكوين لجنة في إطار مبادرة المكتب الموحد والجمعيات التخصصية لتشغيل الحوادث والعيادات المحولة والعمليات بالاضافة إلى العنابر لافتاً الي انه تم عمل منصه كمبادرة من قبل منظمة السلام للرعاية لتشغيل المستشفيات واشار حمدان الي عمل مهام اللجنة في ترتيب زيارات ميدانية والتاكد من ان كل مستشفى لديها خطة تشغيل والعمل على تحليل للوضع الراهن والحوجة ووضع مقترح بمعالجة التغطية للكوادر الطبية إضافة إلى التاكد من وجود ضابط ترحيل وضابط او مشرف للسكن بالمستشفى ووجود ضابط للإمداد (الاكسجين والدواء بشكل دائم)

ومتابعة اكتمال نقاط ومناطق الفرز في كل المستشفيات والمراكز المتخصصة اضافة الى تحديد إجتماعات دورية للمتابعة ورفع مديونية المستشفيات.

ومن جانبه قال ا عمرو فتح الرحمن عضو مبادرة منظمة السلام للرعاية والإنماء انه تم إنشاء منصة إلكترونية إستراتيجية تفاعلية لتخدم الوزارة في ادارة الكوارث والازمات بسهولة وفق اسس استراتيجية في التخطيط والتنفيذ وفقاً لرسالة الوزارة ورؤيتها واهدافها وذلك تبعاً لمؤشرات القياس في تحقيق الاهداف وحل الاشكالية في حال عدم تحقيقها.

صحيفة آخر لحظة

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