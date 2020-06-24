دقلو يشيد بالروح الوطنية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية





اشاد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ، رئيس اللجنة العليا للطواري الاقتصادية الفريق اول محمد حمدان دقلو بالروح الوطنية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية.

واكد لدي مخاطبته مساء امس بقاعة الصداقة الجمعية العمومية للمحفظة ان اعضاء اللجنة العليا للطواري الاقتصادية ادوا القسم من اجل مساعدة ودعم المواطن السوداني عبر معالجة الاختلالات الاقتصادية مشيرا الى ان اللجنة تعمل بعيدا عن الاحزاب والانتماءات السياسية او اي جهة ، مؤكدا على دعمه اللا محدود لحكومة الفترة الانتقالية للعبور بها الي بر الامان.

ودعا سيادته الجميع للمساهمة، حتي تتمكن البلاد من التعافي الاقتصادي وقال ” هذا ممكن اذا خلصت النوايا وصفت النفوس لان البلاد بها خير كثير غير ان المشلكة تكمن في قدرتنا علي تصفية الضمائر من اجل التقدم “.

واوضح رئيس اللجنة العليا للطواري الاقتصادية ان الحكومة مسئولة عن حقوق المصدرين بشرط اعادة عوائد الصادر بهدف دعم السلع الاستراتيجية، وكشف النائب الاول لرئيس مجلس السيادة عن علم الحكومة بالاساليب التي ينتهجها مخربو الاقتصاد عبر التهريب و الاتجار بالدولار وغيرها.

واشار سيادته الى ان الحكومة منحت فرصة كافية للذين يتاجرون بالدولار حتي يعودوا الي رشدهم ، واكد النائب الاول ان الحكومة واللجنة العليا للطواريء الاقتصادية تعملان ليل نهار لتحسين الوضع الاقتصادي داعيا الراسمالية الوطنية للاسهام في المحفظة، مؤكدا على انها ستدار بواسطة اصحاب الحق دون تدخلات من الحكومة.

وبشر رئيس اللجنة العليا للطواري الاقتصادية بانخفاض سعر الدولار قريبا و ان مبالغ كبيرة منه سيتم ايداعها في بنك السودان خلال الايام القادمة سيعلن عن رقمها ، معربا عن امله في ان يرتفع المبلغ الخاص بالمساهمات في المحفظة من سبعمائة مليون دولار الي عشرة مليار دولار.

من جانبه اكد وزير الطاقة والتعدين د.عادل ابراهيم في تصريح صحفي ان المحفظة احدى ادوات تنفيذ السياسات الجديدة لاقتصاد البلاد ،مبينا انه تم اليوم تقنين المحفظة باجازة اللائحة واختيار مجلس الادارة والاتفاق علي تكوين مجلس تنسيقي ولجنة تنفيذية .

الى ذلك اكد عضو لجنة تسيير المحفظة الاستاذ عبد اللطيف عثمان محمد صالح ان المحفظة تهدف لتوفير واستيراد السلع الاستراتيجية من البترول ومشتقاته والقمح اضافة الي الدواء وتوفير مدخلات انتاج الادوية ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، واضاف عبد اللطيف ان المحفظة ستقدم حلولا عبر انسياب وتدفق السلع الاستراتيجية لمدي اثني عشر شهرا دون اي فجوات ، الي جانب تصدير السلع الاساسية واستيراد السلع الاستراتيجية . واوضح ان المحفظة ستساهم في دعم الجنيه السوداني بتخفيض سعر الدولار ، مؤكدا انها لا تعد جسما احتكاريا لاقصاء المصدرين والموردين السودانيين انما جزء منهم .

سونا

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