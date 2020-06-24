ياسر يؤكد إستمرار مبادرةرئيس الوزراء لحل الخلافات بشأن تشغيل سدالنهضة





أكد وزير الري والموارد المائية بروفسور ياسر عباس إستمرار مبادرة رئيس الوزراء لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بوزارة الخارجية إن مسودة الإتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث خصوصا وأن هناك توافق في معظم المسائل الفنية .

وأكد اشتراط السودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة .

وأوضح أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية وإلزامية الإتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وحل النزاعات مع بعض المسائل الفنية.

وكشف وزير الري عن أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصروأثيوبيا مبينا أن السودان تلقى دعوة من أثيوبيا لإستئناف المفاوضات فيما أعادت الحكومة تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

تجدر الإشارة إلى انه تم تنوير البعثات الدبلوماسية اليوم بموقف التطورات بشأن سد النهضة من وزير الري ووزير الدولة بالخارجية..

سونا

شارك الموضوع :





