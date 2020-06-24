الخارجية ترحب بالاجراءات السعودية بحصر شعيرة الحج على المقيمين





رحبت وزارة الخارجية بالاجراءات الإستثنائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بحصر شعيرة الحج للعام ١٤٤١هـ على المقيمين بها فقط وبأعدادٍ محدودة نسبةً للظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع .

وفي شأن آخر أدانت الوزارة في بيان صحفي الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ لاستهداف المدنيين العزّل بالمملكة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي :

تود وزارة خارجية جمهورية السودان ان تعرب عن كامل احترامها وترحيبها بالاجراءات الإستثنائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بحصر شعيرة الحج للعام ١٤٤١هـ على المقيمين بها فقط وبأعدادٍ محدودة نسبةً للظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع ولما في هذا القرار من حفظٍ للأرواح والأنفس.

وفِي شأنٍ آخر، تود وزارة الخارجية ان تدين وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ لاستهداف المدنيين العزّل عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وإذ تعبر وزارة الخارجية عن كامل إدانتها لكل ما يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلامة شعبها، تؤكد في هذا الصدد تضامن جمهورية السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

سونا

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