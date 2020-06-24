وزيرالري: السودان يواصل جهوده لتنوير الرأي العام بتطورات سد النهضة





قال وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس إن الحكومة السودانية ستواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي حول تطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه

وأوضح فى تنويره ظهر اليوم لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان بآخر التطورات في ملف سد النهضة وبمشاركة وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين.

وأكد وزير الري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بوزارة الخارجية حول تطورات ملف سد النهضة أن السودان بصدد دراسة السيناريوهات كافة خلال الفترة المقبلة مؤملا أن تسفر المباحثات عن التوصل للحلول حول الخلافات التي طرأت مشيرا إلى إستمرار مبادرة رئيس الوزراء.

وأشار الى التواصل اليومي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع رؤساء وزراء الدولتين الشقيقتين بأثيوبيا ومصر و المراقبين من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأضاف قائلا:” لم نقطع الأمل في مبادرة السيد رئيس الوزراء”.

وأشار إلى الاتصالات المستمرة مع وزراء الري بدولتي أثيوبيا ومصر لافتا لعدم تحديد الخطوة التالية مشيرا لاقتراح السودان في الاجتماع الأخير بالرجوع لرؤساء الوزارات لوضوح النقاط الخلافية بخصوص الملء الأول وغيرها والتي تتطلب إرادة سياسية والتشاورعلى مستوى رؤساء الدول لحلحلة ثلاث نقاط قانونية محددة حول مدى إلزامية الاتفاقية وتحديد آلية لفض النزاع وهل الاتفاقية معنية بتقاسم المياه أم الملء الأول للتشغيل..

وأكد وزير الري التوافق حول 95% من القضايا الفنية فيما تتطلب القضايا القانونية الجوهرية المزيد من التوافق السياسي حولها،متوقعا مواصلة التفاوض في أي لحظة على مستوى رؤساء الدول.

واكد وزير الري حق السودان بتقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه أسوة بمصر وأثيوبيا مضيفا بأن التفاوض هو الحل الأمثل لحل الخلافات حول السد وأشار إلى اعتراف السودان بحق الدول اللجوء إلى مجلس الأمن والاتحاد الافريقي..

سونا

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