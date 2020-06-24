قاضي يطلع علي سير الأداء بالمفوضية القومية للحدود





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي دعم المجلس للمفوضية القومية للحدود حتي تتمكن من الإضطلاع بدورها كذراع أساسي من أذرع مجلس السيادة، لتنفيذ القانون والحفاظ علي وحدة السودان وإستقرار حدوده.

وأثني مولانا قاضي لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ احمد محمد تنقو ،على جهود المفوضية ودورها في فض النزاعات الداخلية ما بين الولايات وداخل الولاية وعلي المستوي الدولي مع دول الجوار ، فضلا عن جهودها لمنع النزاعات وإعداد الدراسات حول معالجة الخلافات التي تحدث في مجال الحدود.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ تنقو في تصريح صحفي عقب اللقاء ، انه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول عدد من المواضيع التي تهم السودان والتي لها منعطفات قانونية على مستوى القانون الدولي الي جانب عمل اللجنة العليا للتعامل مع بعثة الامم المتحدة والاجراءات المطلوبة من السودان لدراسة قرار مجلس الامن 2425 والتفاكر معها حوله.

واضاف ان اللقاء أمن علي اهمية تكاتف وتعاضد جهود الوزارات وكافة الجهات للقيام بمسؤولياتها من أجل إعداد ما هو مطلوب من البعثة وما تتطلبه من عون ودعم فني حتي تستطيع البعثة أداء مهامها وإختصاصاتها لخدمة الشعب السوداني.

وأوضح د. تنقو إنه قدم شرحا وافيا لمولانا قاضي حول دور المفوضية في رفد المواطنين وأجهزة الدولة بالمعلومات القيمة التي تساعدها في معالجة قضايا الحدود المضمنة في الوثائق لتمكينهم من إتخاذ القرار السليم، مشيرا الي أن المفوضية ستقدم تنويرا ضافيا لمجلس السيادة فيما يتصل بمهامها في المحافظة علي حدود الدولة وفض النزاعات الحدودية التي تنشا من حين لآخر. .

سونا

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