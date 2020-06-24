إستئناف عمل منظمات العون الإنساني الأوروبي بالسودان





-تسلمت حكومة السودان ظهر اليوم مساعدات لوجستية من الاتحاد الأوروبي بلغت 11 طن وذلك لاستكمال الجسر الجوي السابق الذي قدم 92 طن من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا في السودان .

واستقبلت الحكومة الوفد الرفيع المستوى برئاسة أمين عام الاتحاد الأوروبي بجانب مساعد وزير الخارجية الفرنسي وبمعيتهم عدد كبير من منسوبي منظمات العون الإنساني الأوروبي الذين تم إيقاف عملهم أبان العهد البائد وذلك لاستئناف العمل الطوعي الأوروبي بالسودان

صرح بذلك (لسونا) وكيل وزارة الخارجية السيد الصديق عبد العزيز وأضاف بدخول السودان لمرحلة جديدة للعلاقات السودانية الأوروبية عقب عودة العمل الطوعي مشيرا إلى توقيع اتفاقيتين اليوم خلال الزيارة، الاتفاقية الأولى بين حكومة السودان ومجلس اللاجئين النرويجي الذي تم إيقاف عمله الطوعي في مجال التعليم بمناطق النزاعات منذ 2009 مضيفا بأن الاتفاقية الثانية وهي ثلاثية بين حكومة السودان والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لتقديم دعم بمبلغ 11.5 مليون يورو لمكافحة جائحة كورونا لافتا أن المساعدات المقدمة وما يتبعها من دعم سيقدم للولايات المختلفة المتأثرة بالنزاعات حسب احتياجاتها في مجال الصحة والتعليم.

وأكد وكيل الوزارة أن التوقيع على الاتفاق الاطاري اليوم يعد بداية لإدارة جولات محادثات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لتحديد السودان لاحتياجاته في المجالات المختلفة لافتا لاستقبال السودان لبعثة أممية ستتولى تقديم المساعدات والعون الخارجي للسودان متوقعا استمرار تدفقات العون الإنساني باعتبارها جزء من الاتفاق الدولي .

وأشار إلى أن اتفاق البعثة الأممية يتضمن معالجة مشاكل ولايات السودان كافة في الحضر والريف مبينا تضافر العون الإنساني والرسمي لمواجهة التحديات في السودان .

سونا

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