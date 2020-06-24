البدوي يتوقع دعم مقدر من شركاء السودان





اعلن د.ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي انه يتوقع دعما مقدرا من شركاء السودان وذلك على خلفية انعقاد مؤتمر شركاء السودان غدا اسفيريا بالعاصمة الالمانية برلين موضحا ان السودان لم يطلب مبلغا محددا من الشركاء ولكن المؤشرات تؤكد ان السودان سيحصل على دعم مقدر يمكن ان يساهم في تثبيت الموازنة وتحقيق استقرار في سعر الصرف .

وقال البدوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة المالية وانه يمكن ان يسهم الدعم ايضا في انفاذ الدعم النقدي المباشر للمحتاجين حيث ان تمويله بالكامل من شركاء السودان وقال ان هذا البرنامج يعتبر من اهم الملامح الحكومة الانتقالية وسيعيد بناء العقد الاجتماعي في اطار علاقة مباشرة بين الحكومة والمواطن .

واعلن البدوي عزم وزارته على تعديل موازنة النصف الثاني من العام الحالي وتطبيق اصلاحات اقتصادية تشمل ازالة التشوهات في دعم المحروقات والكهرباء بجانب اصلاحات في سعر الصرف ولن تكون قبل شهر سبتمبر فيما يخص سعر الصرف بجانب معالجة دعم الكهرباء وتعديلات في تعريفة الكهرباء عن طريق الدعم التقاطعي بما يحافظ على دعم الاسر محدودة الدخل .

سونا

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